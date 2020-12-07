Кузбассовцы попали в рейтинг по отсутствию вредных привычек Фото: Алексей БУЛАТОВ

56-е место из 85 возможных занял Кузбасс в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек. Впрочем, с прошлого года область несколько улучшила свои позиции в рейтинге.

Кузбасс попал в число регионов, где жители имеют вредные привычки вроде курения табака и употребления алкоголя. Составляя рейтинг по отсутствию вредных привычек, агентство РИА Рейтинг учитывало также число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравления спиртным - по данным за 2019 год.

Согласно рейтингу, Кузбасс занимает 56-е место из 85 возможных с рейтинговым баллом 50,1. Впрочем, есть и хорошая новость: всего год назад Кузбасс был на 60-й строке.

У некоторых соседних регионов дела обстоят хуже. Так, Республика Алтай находится на 59-й строке рейтинга, опустившись туда с 50-го места. Хакасия верна себе: второй год подряд занимает 83-е место. Челябинск также уступил позиции, опустившись с 54-го на 65-е место. Красноярский край и по данным 2018, и по данным 2019 года занимает 62-ю строку.

А вот другие наши соседи более спортивные и менее пьющие. Так, Томская область занимает 52-ю строку рейтинга, однако за год она ухудшила позиции, спустившись с 40-го места. Новосибирск на 48-й строке рейтинга (был - на 47-й). Алтайский край за год улучшил свои позиции, поднявшись с 37-й на 36-ю строку рейтинга.

Самые спортивные и трезвые люди живут Чеченской Республике, Республике Дагестан и Республике Ингушетия - именно эти три региона занимают первые строки рейтинга. А хуже всего дела обстоят в Магаданской (85-е место) и Сахалинской (84-е место) областях.