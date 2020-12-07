Молодая женщина погибла в ДТП с грузовиком в Кузбассе. ФОТО: vk.com,"Инцидент Кузбасс"

25-летняя женщина погибла при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Белове. Как оказалось, груженая фура выехала на полосу встречного движения.

Груда металла вместо автомобиля ВАЗ-217230 и незначительные повреждения у грузовика Scania Р8Х400 - такая картина предстала перед очевидцами, а потом и сотрудниками ГИБДД, прибывшими на место дорожно-транспортного происшествия. В отечественной легковушке находилась 25-летняя женщина, однако выжить при столкновении с фурой ей не удалось: она скончалась до прибытия бригады скорой помощи.

- По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania Р8Х400 совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем ВАЗ- 217230 «Приора». В результате ДТП водитель «Приоры», женщина 25 лет, от полученных травм скончалась на месте автоаварии до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили детали ДТП в областной Госавтоинспекции.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.