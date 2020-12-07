Более 22 тысяч человек заболели коронавирусом в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе, по данным на утро 7 декабря, коронавирусом заболело уже более 22 тысяч человек. Из них 179 - за прошедшие сутки.

Согласно данным оперативного штаба региона, с середины марта коронавирусная инфекция была выявлена у 22 176 человек. За это же время выздоровели 15 580 пациентов, в том числе 186 за минувшие сутки.

К сожалению, вновь пополнилась статистика летальных исходов - зафиксировано четыре новых случаев смерти.

- У мужчины 1959 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и ожирения. У женщины 1940 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни и неврологической патологии. У мужчины 1975 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. У мужчины 1940 года рождения из Краснобродского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, - сообщили подробности в оперштабе.

Таким образом, сейчас медицинскую помощь получают 3193 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 13 095 человек.