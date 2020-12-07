Больше 400 пациентов с коронавирусом умерло в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала пандемии в Кузбассе умерли 403 человека с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса.

В Кузбассе вновь увеличилось число умерших пациентов, у которых ранее выявили коронавирус. Уже зафиксированы 403 случая летального исхода, о четырех из которых стало известно на утро 7 декабря.

У мужчины 1959 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и ожирения.

У женщины 1940 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни и неврологической патологии.

У мужчины 1975 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни.

У мужчины 1940 года рождения из Краснобродского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

Напомним, на утро 7 декабря коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 179 человек. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 22 176 человек.

Кроме того, 186 уже прошли курс лечения, выздоровели и выписаны из больниц. Всего от COVID-19 вылечились уже 18 580 жителей региона. Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 3193 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 13 095 человек.