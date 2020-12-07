Два кузбасских города лидируют по числу заболевших COVID-19 за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе два города лидируют по числу заболевших коронавирусом за сутки. Об этом утром 7 декабря сообщили специалисты оперативного штаба региона.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 29, Кемерово - 28, Белово - 14, Междуреченск - 11, Березовский, Новокузнецкий и Таштагольский районы - по девять, Прокопьевск и Юрга - по восемь, Калтан, Киселевск и Тайга - по семь, Осинники и Полысаево - по шесть, Краснобродский, Беловский район и Топкинский муниципальный округ - по четыре, Гурьевский муниципальный округ - три, Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - два, Промышленновский и Яйский муниципальные округа - по одному.

Таким образом, общее число заболевших в регионе за все время достигло 22 176 человек. За прошедшие сутки выздоровели 186 пациентов, а всего 18 580. Скончались четыре пациента, общее число умерших достигло 403.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3193 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 095 человек.