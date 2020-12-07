Оперштаб назвал территории с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

В 22 территориях Кузбасса на утро 7 декабря выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Лидирующие позиции по числу заболевших занимают Новокузнецк и Кемерово.

По данным оперативного штаба, за сутки в Кузбассе COVID-19 подтвердился у 179 жителей региона. При этом больше всего заболевших в Новокузнецке: здесь тесты на коронавирус оказались положительными у 29 человек. В Новокузнецком районе - девять заболевших. Общее число - 4706 и 305 соответственно.

Чуть меньше - 28 человек - заболели за минувшие сутки в Кемерове. В общей сложности с начала пандемии число заболевших достигло 4441 человека.

Еще 14 человек заболели в Белове, а в Беловском районе - четверо. Общее число заболевших - 1311 и 287 соответственно.

В Междуреченске выявили 11 новых заболевших. Общее число - 2294 человека.

В Березовском и Таштагольском муниципальном районе - по девять новых пациентов с коронавирусом. Общее число заболевших достигло 265 и 303 соответственно.

В Прокопьевске и Юрге по восемь человек заболели коронавирусом. С начала пандемии - 1225 и 410 соответственно.

По семь новых случаев коронавируса выявили в Калтане, Киселевске и Тайге. С начала пандемии здесь заболели 239, 993 и 92 соответственно.

По шесть заболевших - в Осинниках и Полысаеве. В общей сложности с середины марта число пациентов с коронавирусом достигло 718 и 247 соответственно.

В Краснобродском и Топках - по четыре новых заболевших. Общее число - 120 и 166 соответственно.

В Гурьевске тесты на коронавирус оказались положительными у трех человек, а с начала пандемии - у 189.

По два человека заболели ковидом в Анжеро-Судженске и Ленинске-Кузнецком. С начала пандемии - 986 и 167 соответственно.

В Промышленновском и Яйском муниципальных округах - по одному новому случаю заболевания. Общее число заболевших - 183 и 175 соответственно.

Напомним, за минувшие сутки в Кузбассе на 179 человек выросло число заболевших коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии заболели уже 22 176.

Есть и рост числа выздоровевших: выписаны еще 186 человек, у которых ранее подтвердились тесты на коронавирус. С начала пандемии - 18 580.

Одновременно с этим статистику летальных исходов за минувшие сутки пополнили еще четыре случая. В общей сложности с середины марта в Кузбассе умерли 403 человека.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 3193 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 13 095 человек.