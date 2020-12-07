Скоропостижно скончался генеральный директор Кемеровской горэлектросети. Фото: Пресс-служба АПК

4 декабря скоропостижно скончался генеральный директор АО «Кемеровская горэлектросеть» Павел Ляльков. Энергетики выражают искренние соболезнования его родным и коллегам.

Павел Ляльков проработал в сфере энергетики почти 40 лет, из них четверть века - на ключевом предприятии энергоснабжения областной столицы, где прошел трудовой путь от мастера до генерального директора.

АО «Кемеровская горэлектросеть» Павел Васильевич возглавил в 2004 году. Под его руководством предприятие достигло уровня сложного энергосетевого хозяйства с высокопрофессиональными, грамотными специалистами. Благодаря Павлу Лялькову выполнена серьезная работа по внедрению новых технологий и материалов, что повысило надежность энергоснабжения областной столицы. Большинство из них внедрено на предприятии одними из первых в Сибирском регионе, а впоследствии этот опыт переняли городские сетевые организации других городов Кузбасса.

За свои достижения Павел Васильевич удостоен званий «Почетный энергетик РФ», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», награжден почетной грамотой Министерства регионального развития РФ, областными и городскими наградами.

Специалисты выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким, коллегам.