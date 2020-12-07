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За проект набережной кемеровские власти готовы заплатить 12 миллионов рублей

Сейчас городские власти ищут подрядчика для выполнения проекта
Екатерина РОМАНОВА
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За проект набережной кемеровские власти готовы заплатить 12 миллионов рублей. ФОТО: zakupki.gov.ru

За проект набережной кемеровские власти готовы заплатить 12 миллионов рублей. ФОТО: zakupki.gov.ru

Власти Кемерова готовятся к благоустройству набережной реки Искитимки. Но прежде они объявили о конкурсе, победитель которого разработает проектно-сметную документацию.

За выполнение проектных работ городские власти готовы заплатить не более 12 274 227 рублей. Предполагается, что проект должен предусматривать прогулочные, беговые и пешеходные дорожки, места для размещения временных объектов общественного питания. Также на набережной разместится детская площадка. Кроме того, разработчики проекта должны предусмотреть декоративное и ландшафтное освещение, видеонаблюдение, аудиосистемы, живую изгородь, которая бы ограждала пространство набережной от реки, общее озеленение, в которое войдут многоярусные композиции и группы,газоны.

Проект должен включать информационные таблички и указатели, парковые диваны и скульптурные композиции, различные дорожки и даже места для мусорных контейнеров.

Профиль благоустройства набережной. ФОТО: zakupki.gov.ru

Профиль благоустройства набережной. ФОТО: zakupki.gov.ru

«Проектируемые элементы благоустройства и озеленения должны обладать качествами: антивандальными, устойчивости, безопасности, доступности для маломобильной группы населения», - говорится в техническом задании к проекту.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 декабря.

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