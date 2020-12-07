Кузбассовец пытался продать кортик офицера Вермахта. ФОТО: пресс-служба УТ МВД России по Кемеровской области.

Немецкий офицерский кортик времен Второй мировой войны пытался продать один из жителей Кузбасса. Однако вместо прибыли он рискует теперь получить срок.

Кузбассовец нашел на месте, где сгорела баня, кинжал. Мужчина внимательно рассмотрел его и понял, что эта вещь - с историей. И действительно: когда он принес находку в антикварную лавку, выяснилось, что кортик был изготовлен в Германии примерно в 1935-1943 годах. В то время он был личным холодным оружием одного из офицеров вермахта. Мужчина договорился с 56-летним владельцем антикварной лавки, что тот купит у него кортик за 15 тысяч рублей. Однако сделка сорвалась из-за сотрудников полиции.

- В отношении продавца возбуждено уголовное дело. За незаконный сбыт холодного оружия установлено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО.

Также сотрудники транспортной полиции напомнили о том, что добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы кузбассовцы освобождаются от уголовной ответственности.