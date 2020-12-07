Россельхозбанк: россияне совершают каждую вторую покупку бесконтактно

Эта тенденция ярко проявилась в начале года и продолжает набирать обороты. Если за первые 6 месяцев объем использования бесконтактных форм оплаты вырос на 91 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по итогам 10 месяцев рост составил уже 120 процентов, подсчитали аналитики Россельхозбанка. При этом чаще всего для оплаты товаров и услуг используются банковские карты. По прогнозам экспертов, уже в следующем году бесконтактно будут совершаться примерно три четверти всех покупок.

Эксперты Россельхзбанка проанализировали использование бесконтактных форм оплаты за 10 месяцев 2020 года. Рост составил 120 процентов. Если в прошлом году бесконтактно совершалась лишь каждая третья (30 процентов) покупка, в этом году - уже каждая вторая (56 процентов) покупка. При этом средний размер бесконтактной транзакции также увеличился и составил 640 рублей.

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