В Кемерове улицу для ремонта теплотрассы перекроют на сутки раньше

В Кемерове улицу из-за ремонта теплотрассы перекроют на сутки раньше Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кемерове на сутки раньше перекроют сквозной проезд по улице Сарыгина на проспект Кузнецкий. Изначально планировалось это сделать 9 декабря, однако энергетики скорректировали планы работ.

-Перекрытие дороги связано с неотложными ремонтами на подземном участке теплотрассы, - рассказали в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. - Дорожные ограничения будут действовать с 9.00 часов 8 декабря до 23.00 часов 9 декабря.

Во вторник, 8 декабря, с 14.00 энергетики планируют приступить непосредственно к ремонту трубопровода и завершить работы в течение шести часов. На это время подача тепла и горячей воды потребителям, в числе которых три административных здания и общежитие по улице Кузнецкий, 83а, будет осуществляться по одному трубопроводу.

-Ранее пресс-служба мэрии Кемерова сообщала, что работы на улице Сарыгина начнутся 9 декабря. Однако ввиду грядущего похоладания мы решили начать на сутки раньше, - добавили в компании. - Приносим извинения за доставленные неудобства и просим автовладельцев выбирать альтернативный путь движения.

Схема объезда участка ремонта

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