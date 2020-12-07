Коттедж за 36,5 миллиона рублей продают под Кемеровом. Фото: avito.ru

Под Кемеровом продают коттедж стоимостью 36,5 миллиона рублей. У строения есть отдельный спуск к реке.

На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже двухэтажного коттеджа в поселке Металлплощадка Кемеровского муниципального с отдельным спуском к реке Томь. Продавец оценил особняк в 36,5 миллиона рублей. Из объявления следует, что коттедж стоит на берегу реки, в тихом месте. Продается с меблировкой.

В качестве причины продажи владельцы указывают переезд в другое место.

На земельной участке помимо самого коттеджа есть собственная котельная, домик для охраны, банный комплекс площадью 100 квадратных метров и два гаража на две машины каждый.

- Все делалось для себя, с любовью, все продумано до мелочей, — говорится в рекламном объявлении.

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