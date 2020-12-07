В Кузбассе подорожали красная икра и сахар Фото: Андрей АБРАМОВ

Эксперты Кемеровостата опубликовали информацию об индексе потребительских цен в Кузбассе в ноябре. Часть продуктов по сравнению с октябрем 2020 года подорожала, а другие подешевели.

Согласно статистике, индекс потребительских цен на продовольственные товары в октябре по сравнению с октябрем 2019 года составил 101,14 процента, по сравнению с декабрем 2019 года - 104,17 процента, а в сравнении с ноябрем 2019 года - 104,98 процента.

Больше всего за месяц подорожали огурцы (+45,83 процента), помидоры (+29,33), виноград (14,64), сахар (+12,89), икра лососевых рыб (+12,1), морковь (+8,64) и свекла (+8,23).

Наоборот, подешевели апельсины (-8,74 процента), зеленый чай (-5,41) и масло оливковое (-3,96).