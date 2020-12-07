На Кузбасс надвигается ледяной шторм до 20 метров в секунду Фото: Дмитрий БРУШКО

МЧС Кузбасс предупреждает жителей региона о приближении ледяного шторма. Скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду.

Как сообщили в ведомстве, во вторник, 8 декабря, на территории области местами ожидается усиление ветра, порывы до 15-20 метров в секунду, метели, а также ухудшение видимости на дорогах до 1000 метров и менее. В связи с этим спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Так, в метель водителям следует избегать резких маневров, соблюдать безопасную скоростью и дистанцию. Пешеходам стоит переходить дорогу только в отведенных для этого местах.

- Жителям домов с системами печного, водяного и газового отопления необходимо тщательно следить за исправностью оборудования, - отметили в ведомстве. - Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку. Помните, что нарушение правил пожарной безопасности в быту может привести к пожару.

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