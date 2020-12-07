В ГИБДД Кузбасса рассказали подробности смертельного ДТП с грузовиком. Фото: ГИБДД кузбасса

В ГИБДД Кузбасса рассказали подробности смертельного ДТП с участием грузовика. Авария произошла 4 декабря.

Как сообщили в ведомстве, около 16.40 в пятницу на четвертом километре автодороги «Обход города Белово» столкнулись грузовик и отечественная легковушка.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania P8X400 совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Лада Приора. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля - девушка 25 лет - от полученных травм скончалась на месте автоаварии до приезда скорой медицинской помощи.

-В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГИБДД.

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