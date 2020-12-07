Власти Кузбасса назвали дату начала плановой вакцинации от коронавируса Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Власти Кузбасса назвали дату плановой вакцинации от коронавируса в регионе. Также они сообщили, кому прививки поставят первым.

В понедельник губернатор Сергей Цивилев провел совещание по ситуации с инфекцией в регионе. На нем была озвучена дата вакцинации населения от коронавируса – это среда, 9 декабря. Для этих целей будет использоваться поступившая в регион вакцина «Спутник V». Первые тысяча доз предназначены для взрослого населения в возрасте от 18 до 60 лет.

Как сообщил заместитель губернатора Алексей Цигельник, первыми привиться смогут медицинские работники, педагоги, социальные работники и волонтеры.

-Основным условием для вакцинации является отсутствие антител, поэтому всех желающих сначала протестируют, — добавил он.

Также Алексей Цигельник сообщил, что обсуждается поставка в Кузбасс вакцины «ЭпиВакКорона», которая разработана в новосибирском центре «Вектор». По мере поступления новых доз будет решаться вопрос о вакцинации населения в возрасте 65 лет и старше. Сейчас в больницах региона подготовлены холодильные камеры, в которых можно разместить до 30 тысяч флаконов. На случай поставки больших партий зарезервировано холодильное оборудование на промышленных и сельхозпредприятиях.

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