Гидрометцентр рассказал об аномалиях погоды в Кузбассе в декабре Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Гидрометцентр России рассказал о возможных аномалиях погоды в декабре в разных регионах, в том числе, в Кузбассе. Сводка составлена по таким показателям как среднесуточная температура и количество предполагаемых осадков.

Температурный прогноз. Фото: Гидрометцентр России

Прогноз по осадкам. Фото: Гидрометцентр России

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