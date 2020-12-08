Гидрометцентр рассказал об аномалиях погоды в Кузбассе в декабре
Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
Гидрометцентр России рассказал о возможных аномалиях погоды в декабре в разных регионах, в том числе, в Кузбассе. Сводка составлена по таким показателям как среднесуточная температура и количество предполагаемых осадков.
Температурный прогноз. Фото: Гидрометцентр России
Прогноз по осадкам. Фото: Гидрометцентр России
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