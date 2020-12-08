МЧС сделало экстренное предупреждение об ухудшении погоды Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты МЧС предупредили жителей Кузбасса о серьезном ухудшении погоды.

По данным, которые предоставили сотрудники МЧС и кемеровского гидрометцентра, в течение дня 8 декабря местами на территории области ожидается усиление ветра. При этом его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Возможны метели и ухудшение видимости на дорогах до 1000 метров и менее.

В МЧС также предупредили и о том, что автомобилистам при таких погодных условиях следует быть максимально внимательными на дорогах, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и интервал. Пешеходам, в свою очередь, лучше всего надевать одежду со светоотражающими элементами.

- Жителям домов с системами печного, водяного и газового отопления необходимо тщательно следить за исправностью оборудования. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку. Помните, что нарушение правил пожарной безопасности в быту, может привести к пожару, напомнили в МЧС России по Кемеровской области.

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