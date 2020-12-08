За детскую драку родители заплатили 30 тысяч рублей в Новокузнецке Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Компенсацию морального вреда взыскала прокуратура с родителей одного из несовершеннолетних новокузнечан после того, как тот устроил на улице драку с другим ребенком.

В марте 2020 года вечером по одной из новокузнецких улиц шли два подростка. В какой-то момент они поссорились, стали оскорблять друг друга. Один из подростков, когда закончились словесные аргументы, ударил другого. Однако серьезного наказания за это он не понес, так как не достиг на тот момент возраста уголовной ответственности.

Позже прокурор Орджоникидзевского района обратился в суд с требованием взыскать с родителей драчуна компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего ребенка. Суд взыскал 30 тысяч рублей, однако родителям это не понравилось, и они обжаловали решение суда.

- Кемеровский областной суд согласился с решением суда первой инстанции и оставил его без изменений, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.