Банк УРАЛСИБ снизил ставки по стандартным ипотечным программам

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Снижение произошло по стандартным программам на покупку строящегося и готового жилья, программе рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков, а также по программе целевого кредитования под залог имеющейся недвижимости.

Минимальная ставка по программам на покупку строящегося и готового жилья при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,59 процента годовых, от 3 миллионов рублей включительно — 8,29 процента, от 7 миллионов рублей включительно — 7,99 процента.

Минимальная ставка при рефинансировании ипотечного кредита, выданного сторонними банками, при сумме кредита до 3 миллионов рублей теперь составляет 8,59 процента годовых, от 3 миллионов рублей включительно — 7,99 процента.

При получении кредита на покупку квартиры у ключевых партнеров Банка – действуют специальные условия.

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Cумма кредита — от 600 000 до 50 000 000 руб. Требования к заемщикам: гражданство РФ, возраст от 18 до 70 лет, наличие регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Не является публичной офертой

ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.

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