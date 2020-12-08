Канцероген, толуол, сероводород: чем дышали кузбассовцы на выходных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты кузбасского Роспотребнадзора рассказали, чем дышали жители региона в выходные дни.

Режим неблагоприятных метеоусловий, когда из-за отсутствия ветра вредные и загрязняющие вещества не рассеивались в воздухе, действовал в нескольких городах региона с 22 ноября до 7 декабря. В течение всего этого времени специалисты Роспотребнадзора проводили мониторинг качества атмосферного воздуха. Как оказалось, кузбассовцы дышали очень вредными веществами.

Так, по результатам лабораторных исследований, проведенных с 4 по 6 декабря, установлено превышение гигиенических нормативов:

В Кемерове:

- на территории Центрального района, ул. Калинина, д.3 - 3,4 бенз(а)пирен, углерод (сажа);

- Площадь Советов - 3,4 бенз(а)пирен;

- ул. Соборная, 3 - 3,4 бенз(а)пирен, углерода оксид, углерод (сажа), сероводород.

- на территории Рудничного района, ул. Красная горка, 9 - 3,4 бенз(а)пирен, углерод (сажа).

Также пробы воздуха брали в Новокузнецке. Здесь тоже установлено превышение гигиенических нормативов на территориях прилегающих к:

- Центральному промузлу - 3,4 бенз(а)пирен, углерод (сажа), сероводород, толуол;

- Кузнецкому промузлу - 3,4 бенз(а)пирен, углерод (сажа), толуол, сероводород.

- Северному промузлу - 3,4 бенз(а)пирен, углерод (сажа).

Согласно данным министерства экологии и природных ресурсов Кемеровской области, действие режима неблагоприятных метеоусловий закончилось вечером 7 декабря.

Справка КП:

Бенз/а/пирен – токсичное канцерогенное вещество. Его источниками является табачный дым, сжигание древесины и угля, выхлопные газы автотранспорта.

Сероводород – токсичное вещество, в большой концентрации вызывает головокружение, головную боль, тошноту.

Толуол – токсичное вещество, в большой концентрации воздействующее на центральную нервную систему.