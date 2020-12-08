Новокузнечанка выманила у знакомого миллион рублей якобы для лечения дочери. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Жительница города Новокузнецк одолжила у своего знакомого 1,1 миллиона рублей. Она заявила, что деньги нужны для лечения дочери, а потом решила не отдавать их.

Горожанка рассказала своему знакомому мужчине, что ее дочь больна, и на ее лечение нужно много денег. Знакомый согласился одолжить ей столько, сколько надо, и в течение года перечислял на банковскую карту новокузнечанки деньги – в общей сложности 1,1 миллиона рублей. Потом он попросил вернуть долг, однако приятельница заявила, что не станет этого делать. Ведь она расценила все переводы как благотворительную помощь.

Мужчине ничего иного не оставалось, как обратиться в суд. И суд встал на его сторону, обязав горожанку вернуть деньги.

- Сотрудником УФССП было установлено имущественное положение гражданки: в собственности у нее находился дорогостоящий автомобиль. Судебным приставом - исполнителем было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства. В ходе исполнительных действий автомобиль был обнаружен и изъят, - сообщает пресс-служба ведомства.

Машину предварительно оценили в 1,2 миллиона рублей и оставили на ответственное хранение взыскателю. Если новокузнечанка не оплатит в течение 10 дней задолженность, автомобиль продадут, а средства направят на погашение задолженности в пользу взыскателя.