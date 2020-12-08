Еще четыре пациента с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще четыре пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус, скончались в Кузбассе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

На утро 8 декабря еще четыре кузбассовца, у которых ранее подтвердился коронавирус, умерли. Таким образом, общее число умерших пациентов с диагностированным ранее коронавирусом достигло 407 человек.

У женщины 1968 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, заболевания почек, ожирения.

У женщины 1937 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, онкопатологии.

У мужчины 1976 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни и сахарного диабета.

У мужчины 1978 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне анемии

Напомним, за минувшие сутки в Кузбассе на 174 человек выросло число заболевших коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии заболели уже 22 350.

Есть и рост числа выздоровевших: выписаны еще 202 человека, у которых ранее подтвердились тесты на коронавирус. С начала пандемии - 18 782.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 3161 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 12 706 человек.

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