На утро 8 декабря еще у 174 кузбассовцев подтвердился коронавирус

На утро 8 декабря еще у 179 кузбассовцев подтвердился коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 8 декабря в Кузбассе вновь выросло число новых случаев заболевания, выздоровления и смертей пациентов с коронавирусом. Сообщаем актуальные данные.

По данным оперативного штаба Кузбасса, на утро 8 декабря коронавирус диагностирован у 22 350 человек. Из них 174 - за прошедшие сутки.

С момента начала пандемии выздоровели 18 782 пациента, из них 202 за минувшие сутки.

Выросла и печальная статистика. На утро 8 декабря зафиксировано четыре новых случая смерти. Общее число умерших достигло 407 человек.

У женщины 1968 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, заболевания почек, ожирения.

У женщины 1937 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, онкопатологии.

У мужчины 1976 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни и сахарного диабета.

У мужчины 1978 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне анемии.

Отметим также, что на сегодняшний день медицинскую помощь в Кузбассе получает 3161 больной коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 12 706 человек.

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