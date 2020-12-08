Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Новокузнецк лидирует по числу новых заболевших коронавирусом

Здесь проживает больше четверти всех новых пациентов
Екатерина РОМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Новокузнецк лидирует по числу новых заболевших коронавирусом

Новокузнецк лидирует по числу новых заболевших коронавирусом

Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Кузбассе на 174 человека выросло число заболевших коронавирусом. Больше всего новых пациентов в Новокузнецке.

Из 174 новых заболевших коронавирусом 41 человек является жителем Новокузнецка. В Кемерове - новых случаев заболевания, в Ленинске-Кузнецком -18, в Белове - 16, в Осинниках - 15, в Прокопьевске - 13, в Междуреченске - 11, в Таштагольском районе - девять, в Киселевске - восемь, в Полысаеве - шесть.

По два заболевших - в Беловском и Новокузнецком муниципальных районах, а также в Кемеровском и Крапивинском муниципальных округах.

По одному заболевшему - в Юрге, Мариинском муниципальном районе и Яшкинском муниципальном округе.

Напомним, на утро 8 декабря с начала пандемии коронавирус диагностирован у 22 350 кузбассовцев. Из них 174 - за прошедшие сутки. За это же время выздоровели 18 782 пациента, из них 202 за минувшие сутки.

Выросла и печальная статистика. На утро 8 декабря зафиксировано четыре новых случая смерти. Общее число умерших достигло 407 человек.

Кроме того, медицинскую помощь в Кузбассе получает 3161 больной коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 12 706 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кузбассе начинается вакцинация от коронавируса: кому поставят прививку в первую очередь

В Кузбассе стартует плановая вакцинация от коронавируса. Об этом в ходе совещания сообщил губернатор Сергей Цивилев. (подробности)

В Кузбассе принято решение сократить коечный фонд для больных коронавирусом

В Кузбассе принято решение сократить коечный фонд для больных коронавирусом. Об этом в ходе совещания в понедельник, 7 декабря, сообщил губернатор Сергей Цивилев.(подробности)

Коронавирус в Кузбассе