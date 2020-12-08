Новокузнецк лидирует по числу новых заболевших коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Кузбассе на 174 человека выросло число заболевших коронавирусом. Больше всего новых пациентов в Новокузнецке.

Из 174 новых заболевших коронавирусом 41 человек является жителем Новокузнецка. В Кемерове - новых случаев заболевания, в Ленинске-Кузнецком -18, в Белове - 16, в Осинниках - 15, в Прокопьевске - 13, в Междуреченске - 11, в Таштагольском районе - девять, в Киселевске - восемь, в Полысаеве - шесть.

По два заболевших - в Беловском и Новокузнецком муниципальных районах, а также в Кемеровском и Крапивинском муниципальных округах.

По одному заболевшему - в Юрге, Мариинском муниципальном районе и Яшкинском муниципальном округе.

Напомним, на утро 8 декабря с начала пандемии коронавирус диагностирован у 22 350 кузбассовцев. Из них 174 - за прошедшие сутки. За это же время выздоровели 18 782 пациента, из них 202 за минувшие сутки.

Выросла и печальная статистика. На утро 8 декабря зафиксировано четыре новых случая смерти. Общее число умерших достигло 407 человек.

Кроме того, медицинскую помощь в Кузбассе получает 3161 больной коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 12 706 человек.

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