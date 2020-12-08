В каких территориях Кузбасса выявили новых заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще на 174 человека выросло число новых заболевших COVID-19 в Кузбассе. При этом четверть из них проживает в одном и том же городе.

Больше всего заболевших на утро 8 декабря медики выявили в Новокузнецке. Здесь тесты на коронавирус оказались положительными у 41 человека. Еще двое – жители Новокузнецкого района. Общее число заболевших – 4747 и 307 человек соответственно.

В Кемерове за сутки коронавирус подтвердился у 26 человек. В Кемеровском муниципальном округе – у двоих. Общее число заболевших – 4467 и 271 соответственно.

В Ленинске-Кузнецком коронавирсум заболели еще 18 человек. С начала пандемии общее число достигло 981 человека.

Подтвердился диагноз еще у 16 жителей города Белово. А общее число пациентов достигло 1327 человек.

В Осинниках тесты на коронавирус оказались положительными у 15 человек, а в Прокопьевске – у 13. Общее число заболевших – 733 и 1238 человек соответственно.

Врачи диагностировали коронавирус у 11 жителей Междуреченска. С начала пандемии здесь заболело 2305 человек.

В Таштагольском районе девять новых заболевших, в Киселевске - восемь, а в Полысаеве – шесть. Общее число заболевших – 312, 1001 и 253 человек соответственно.

По два заболевших в Беловском муниципальном районе и Крапивинском муниципальном округе. За время пандемии здесь диагностировали коронавирус у 289 и 72 человека соответственно.

По одному заболевшему в Юрге, Мариинском муниципальном районе и Яшкинском муниципальном округе. С начала пандемии здесь заболели 411, 132 и 78 человек соответственно.

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