Кузбасский врач назвал условие для зачатия ребенка после прививки от коронавируса Фото: Иван ВИСЛОВ

Кузбасский врач назвал условия для зачатия ребенка после прививки от коронавируса. Также он перечислил противопоказания к вакцине.

Во вторник, 8 декабря, прошло заседание координационного совета законодательного собрания Кузбасса, в ходе которого Главный врач Кемеровского клинического диагностического центра Глеб Колпинский сообщил о текущей ситуации с инфекцией в регионе. Он напомнил, что с 9 декабря начинается плановая вакцинация препаратом «Спутник V».

-Получить вакцину могут работники медицинских и образовательных учреждений и городских социальных служб в возрасте от 18 до 60 лет, - сообщил Глеб Колпинский. – При этом получать вакцину нельзя тем, кто в последний год перенес острый коронарный синдром или инсульт. Противопоказаниями также являются хронические системные инфекции, туберкулез, новообразования, гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ.

Кроме того, и женщинам, и мужчинам, если они планируют зачать ребенка, после вакцинации это стоит сделать не раньше, чем через три месяца.

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