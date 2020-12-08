Температура в Кузбассе будет скакать от -7 до -24 градусов

Температура в Кузбассе будет сказать от -7 до -24 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на среду, 9 декабря. Температура в регионе в течение суток покажет большой разброс - от -7 до -24 градусов.

Ночью столбики термометров покажут -13… -18 градусов, местами по северу будет -24 градуса, а по югу в горах -7… -12. Примечательно, что днем синоптики обещают абсолютно такую же температуру. Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 19 метров. Днем он стихнет до 4-9 метров в секунду, местами будут порывы до 14 метров. Прогнозируется переменная облачность, пройдет снег, местами закружат метели и поземки.

В Кемерове ночью ожидается -19… -21 градус, днем потеплеет до -16… -18 градусов. Ночью пройдет снег, днем же будет без существенных осадков.

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