Держатели премиальных карт Mastercard от Россельхозбанка до нового года будут пользоваться Яндекс Go со скидкой

До 31 декабря 2020 года клиенты Россельхозбанка смогут пользоваться услугами Ultima Яндекс Go с 15-процентной скидкой, оплачивая свои поездки картой Platinum Mastercard.

Чтобы принять участие в акции необходимо привязать премиальную карту платежной системы Mastercard Россельхозбанка для оплаты в приложении Ultima Яндекс Go, выбрать тариф Business, Premier, Elite или Cruise при заказе машины и получить скидку 15% на поездки.

Также владельцам карт любой категории доступны дополнительные скидки от 10% и бонусы от партнёров - участников всех акций: на бронирование номеров в Booking.com, Hotels.com, услуги мобильной связи Tele2, товары и услуги розничных магазинов и ресторанов.

- Россельхозбанк совместно с партнерами в преддверии праздников запускает ряд акций, позволяющих экономить средства на ежедневных покупках, для держателей карт платежной системы Mastercard. Товары и услуги из различных категорий: продукты, одежда, транспортные услуги доступны по самым выгодным ценам, - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

В акциях принимают участие более 15 розничных магазинов и компаний. Подробную информацию о сроках их проведения, скидках и бонусных программах по картам Mastercard можно получить на сайте Россельхозбанка в разделе «Акции», а также на интернет-ресурсах партнеров Банка.

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