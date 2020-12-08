Звезды из фильма «Приключения электроника» построят в Кузбассе мужской монастырь. Фото: кадр фильма

Братья-близнецы Владимир и Юрий Торсуевы, ставшие известными на всю страну после фильма «Приключения Электроника», будут строить в Кузбассе мужской монастырь. Его точное место пока держится в секрете, но некоторые подробности актеры все же рассказали.

- Несмотря на пандемию, мы будем строить мужской монастырь в Сибири. Уже получили благословение на строительство у патриарха, - рассказал «КП» - Новосибирск» Владимир Торсуев. - Мы ведь с вами уйдем, а за нас молиться будут, пока храм стоит. И я думаю, что мы построим храм, который простоит минимум 100 лет.

Точное месторасположение храма он не назвал, однако намекнул, что монастырь будет возведен вокруг храма, расположенного в 40 километрах от Кемерова.

- Об этой деревенской церкви, которой более 200 лет, и ее настоятеле рассказал мне и брату друг-артист, и нам идея понравилась, - отметил Владимир Торсуев.