Еще в одном доме в Кемерове обрушился потолок. Фото: "Инцидент Кузбасс"/ vk.com

Еще в одном доме в Кемерове рухнул потолок. Это снова произошло в Кировском районе.

Пост с кадрами произошедшего появился во вторник, 8 декабря, в социальных сетях.

«Обратите внимание на состояние общежития в Кировском районе по улице Инициативной, 89. Сегодня упал потолок. РЭУ ничего не предпринимает. Не знаем, куда обратиться», - написал автор сообщения.

Ситуацию прокомментировали городские власти.

- В подобных ситуациях необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Сейчас специалисты УК «Жилищный трест Кировского района» находятся на месте, по их данным, произошло отслоение штукатурки, восстановительные работы будут проведены до конца текущей недели.

Напомним, что это уже не первый случай обрушения потолков в Кемерове. Буквально на прошлой неделе похожий инцидент произошел в общежитии на улице Спартака, 9 - тоже в Кировском районе.

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