Россельхозбанк в Кузбассе выдал более 940 миллионов рублей льготной сельской ипотеки

Всего помощь в улучшении жилищных условий получили 32 тысячи клиентов. Программа «Комплексное развитие сельских территорий», реализуемая Министерством сельского хозяйства, позволяет приобрести жилье загородом или земельный участок для строительства на нем жилого дома по специальной ставке от 2,7 процента годовых.

В Кузбассе Россельхозбанк выдал порядка 520 кредитов по сельской ипотеке на общую сумму свыше 940 миллионов рублей.

Для отдельных категорий клиентов ставка по ипотечному кредиту на покупку загородного жилья снижена. Так, зарплатные клиенты банка могут оформить сельскую ипотеку по ставке от 1,9 процента годовых, работники корпоративных компаний – от 2,2 процента годовых.

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