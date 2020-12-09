Снова продлен режим самоизоляции для кузбассовцев старше 65 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще на две недели продлен режим самоизоляции для жителей Кузбасса в возрасте старше 65 лет. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе немного стабилизируется, но по-прежнему остается сложной. Поэтому в регионе вновь продлен режим самоизоляции для жителей региона в возрасте 65 лет и старше. Они по-прежнему должны находиться на домашней самоизоляции с 9 по 23 декабря.

Впрочем, пожилые люди могут покидать свои дома и квартиры в ряде случаев. Например, им не возбраняется ходить в близлежащие магазины и аптеки, органы государственной власти или местного самоуправления, в МФЦ, а также в медицинские учреждения. Кроме того, пожилые кузбассовцы могут выходить на улицу по семейным нуждам, в связи с экстренными и бытовыми ситуациями.

Кроме того, режим самоизоляции может быть отменен в отношении руководителей или сотрудников предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является важным и необходимым.

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