МЧС Кузбасса готовится к возможным пожарам в торговых центрах. Фото: МЧС Кузбасса

МЧС Кузбасса готовится к возможным пожарам в торговых центрах. Специалисты проводят учения в преддверии новогодних праздников.

Как рассказали в ведомстве, внезапные учения по отработке действий при пожарах в торгово-развлекательных центрах начались в начале декабря. В первую очередь, оценивается готовность служб безопасности и персонала объектов торговли к действиям при возникновении чрезвычайного происшествия.

-В том числе, внимание специалистов обращено на организацию эвакуации посетителей из торгового центра, применение представителями объектов первичных средств пожаротушения, а также работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, - рассказали в региональном МЧС.

Также спасатели отмечают, что такие тренировки необходимы в преддверии новогодних праздников, когда поток посетителей в торговых и торгово-развлекательных центрах традиционно увеличивается.