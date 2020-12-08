В центре Кемерова построят пешеходный бульвар за 8 миллионов рублей

В центре Кемерова планируется построить новый пешеходный бульвар за 8 миллионов рублей. Он будет состоять из двухполосной дороги и зоны для пешеходов.

Управление городского развития администрации города Кемерово объявило аукцион на разработку проектной документации для объекта «Пешеходный бульвар с автомобильной дорогой» в Центральном районе. Он будет располагаться недалеко от реки Томи, рядом со зданием по проспекту Притомскому, 10.

Как следует из документации, бульвар будет состоять из дороги протяженностью 500 метров и пешеходной зоны. Выигравшая аукцион компания обязана будет полностью спроектировать дорогу, в том числе инженерные сети, освещение, схемы организации дорожного движения и парковок. По требованию заказчика пешеходная зона должна быть огорожена живой изгородью, а также оборудована парковыми диванами и скульптурами.

Начальная цена контракта составила чуть больше 8,4 миллиона рублей. Заявки принимаются до 15 декабря, аукцион состоится 17-го числа.