«КамАЗ» с 34 лошадьми задержали в Кузбассе Фото: Дарья ИСАЕВА

В Кузбассе задержали КАМАЗ с 34 лошадьми. Он следовал через регион в Киргизию.

Во время проведения ветеринарного контроля сотрудники Россельхознадзора совместно с представителями ГИБДД на северном въезде в Кемерово, который является участком федеральной трассы Р-255 «Сибирь», остановили КАМАЗ с прицепом, где находились 34 лошади.

Во время досмотра выяснилось, что животные следовали из Хакасии в Киргизию через Кузбасс. При этом водитель не смог предоставить ветеринарному инспектору сопроводительные документы, подтверждающие происхождение лошадей, а также отсутствие в той местности, откуда они везутся, инфекционных болезней животных. Также не было и документов, подтверждающих проведение 30-дневного карантинирования, вакцинаций и диагностических исследований и осмотра ветеринарным специалистом перед погрузкой.

- В отношении правонарушителя приняты меры административного воздействия и проведена профилактическая разъяснительная беседа. Животные возвращены в Республику Хакасия для устранения нарушений, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Республиками Хакасия, Тыва и Кемеровской области.