Пьяный кузбассовец устроил смертельное ДТП и сбежал Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Пьяный 21-летний водитель устроил смертельное ДТП, в котором погиб 17-летний подросток. В попытке уйти от ответственности, он сбежал с места аварии.

В июле 2020 года 21-летний житель Топкинского района выпил алкоголя и сел за руль автомобиля. Ему было трудно управлять автомобилем и, в конце концов, машина выехала на полосу встречного движения.

В это же время по обочине дороги шел 17-летний пешеход – машина налетела прямо на него. От удара подростка отбросило на середину дороги. Автомобилист понял, что подросток не подает признаков жизни и тут же скрылся с места преступления. Случайные свидетели ДТИ вызвали скорую помощь и полицию. Увы, врачам пришлось лишь констатировать смерть подростка.

- Водитель в кратчайшие сроки был задержан, со следствием он не сотрудничал, вину не признал. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.