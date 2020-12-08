Девочка-подросток из Кемерова выложила интимные фото знакомой в интернет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

17-летнюю жительницу Кемерова подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни. Они выложила интимные снимки своей знакомой в интернете.

У 17-летней девушки из Ленинского района Кемерова и ее 14-летней знакомой никак не складывались отношения: девочки-подростки не могли найти общий язык. Чтобы проучить младшую знакомую, девушка отправила администратору одного из закрытых сообществ в соцсети ее фотографии интимного характера. Администратор разместил их на странице сообщества. Когда 14-летняя девочка увидела свои снимки в интернете, она обратилась в правоохранительные органы.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен администратор данной группы. Им оказался 22-летний житель города Юрги, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Молодой человек сообщил сведения о приславшей ему снимки кемеровчанке. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.