Какую среднюю зарплату платят в Новокузнецке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Подводя итоги уходящего года, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов во время бюджетного послания отметил, что в городе выросла заработная плата. В среднем она составляет 48 тысяч рублей.

- В 2020 году пандемия коронавируса и введенные жесткие меры оказали существенное негативное влияние на состояние экономики в том числе и нашего города. Была приостановлена деятельность многих предприятий и организаций, снизился потребительский спрос, резко сократились торговые потоки, оказались разорванными многие экономические связи, – отметил глава города.

В городе вырос уровень безработицы – с 0,9 процента до 4,3. Но, несмотря на это, зафиксирован и рост заработной платы. Сергей Кузнецов отметил, что он составил 6,5 процента, и теперь размер средней заработной платы по городу составляет 48 тысяч рублей.

Как оказалось, заработные платы выросли за счет мер поддержки федерального, регионального и муниципального уровней. Так, серьезный рост заработной платы – на 14 процентов – зафиксирован в сфере здравоохранения. В строительстве зарплаты выросли на 13,8 процента, в металлургии – на четыре, а в пищевой промышленности – на 10,7 процента.