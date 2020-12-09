Купола на зоне: кузбассовцы создали макет Новоиерусалимского монастыря. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

Макет Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, расположенного в городе Истре Московской области, создали осужденные, ЛИУ-42.

На территории колонии расположен храм, и иерей Виталий Чиркин не раз разговаривал с осужденными о религии, вере, душе. Его рассказы о монастырях оказались настолько интересными, что вдохновили тех, кто отбывает наказание, на создание макета Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, который находится в городе Истра Московской области.

На самом первом этапе работы художники-оформители нарисовали эскиз, а потом трое осужденных-декораторов в течение двух месяцев создавали макет. На «строительство» храма ушло около трех пачек картона. Особый акцент был сделан на куполах: их покрасили акриловой краской под золото.

Кузбассовцы создали макет Новоиерусалимского монастыря. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

- К Рождеству, участники кружка, а всего их 15 человек, начали изготавливать из спичек макет храма Спаса Преображения, - отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области.