Дефицит бюджета вырос в 2,3 раза в Новокузнецке Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в рамках бюджетного послания сообщил о том, что дефицит бюджета вырос.

Глава города отметил, что на 2020 год закладывался дефицит в 209 миллионов рублей. Однако сложная ситуация, связанная с пандемией коронавируса, когда собственные доходы падают, увеличила дефицит бюджета до максимального уровня в 10 процентов. Таким образом, он увеличился до 499 миллиона рублей или в 2,3 раза в сравнении с изначальными параметрами. Сергей Кузнецов отметил, что наибольшее снижение финансовых показателей зафиксировано по угледобывающим организациям и предприятиям торговли.

- Бюджет 2021 года будет самым сложным за последние пять лет. Возможность нашего участия в реализации нацпроектов будет осложнено ограничениями бюджета, вызванного последствиями влияния коронавирусной инфекции на экономику Новокузнецка и Кузбасса. Необходимая потребность части бюджета наших отраслевых структур составляет 25 миллиардов рублей, - заявил Сергей Кузнецов.

При этом, с учетом доходных источников бюджета в виде дотации, субвенций, субсидий, доходная часть бюджета Новокузнецка на 2021 год определена в сумме 17,2 миллиарда рублей.