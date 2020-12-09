Последствия столкновения КамАЗа, автобуса и легковушки в Кузбассе попали на видео. ФОТО: кадр видео телеграм-канала "Инцидент Кузбасс"

Серьезное ДТП произошло в Беловском районе. Здесь, на повороте на поселок Новый Каракан, столкнулись автобус, КамАЗ и легковой автомобиль.

Очевидцы сняли на видео последствия страшной аварии, которая произошла в Беловском районе. Камера запечатлела стоящий в стороне грузовой автомобиль, а также автобус, который протаранил легковой автомобиль. При этом видно, что отечественная легковушка получила серьезные повреждения. Автобус также пострадал в аварии.

- КамАЗ толкнул автобус, автобус занесло и он цепанул «десятку», - так прокомментировал случившееся автор видео, которое позже появилось в социальных сетях.

В настоящее время сотрудники кузбасской Госавтоинспекции устанавливаются все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Также им предстоит выяснить степень вины каждого из пострадавших. Информация о возможных пострадавших уточняется.