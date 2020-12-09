Приставы арестовали автомобиль кемеровчанина за 48 штрафов ГИБДД. Фото: УФССП России по Кемеровской области

Судебный приставы арестовали у жителя Кемерова автомобиль за 48 штрафов ГИБДД. Теперь у него есть всего 10 дней, чтобы оплатить долги.

На исполнении в отделе судебных приставов по Заводскому району находилось 48 исполнительных производств в отношении гражданина на сумму 31 тысяча рублей. Мужчина накопил штрафы от ГИБДД, но оплачивать их не спешил.

В связи с этим пристав-исполнитель вынес постановление на взыскание с должника средств, которые находятся в банке. Также мужчине назначено оплатить исполнительский сбор в размере 46 тысяч рублей.

-В ходе совместной работы судебных приставов и сотрудников Госавтоинспекции, был обнаружен автомобиль должника. Транспортное средство было арестовано и изъято, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области. - Теперь у должника есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности.