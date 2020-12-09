Тушат кокс: Замгубернатора объяснил клубы дыма над промзоной в Кемерове. Фото: Андрей Панов/ Instagram

Замгубернатора Андрей Панов объяснил причины возникновения дыма над промзоной в Кемерове. На этот факт часто обращали внимание горожане.

По его словам, на заводе «Кокс» идет технологический процесс подготовки кокса для транспортировки и хранения. Один из его этапов - тушение.

«Тушат двумя способами - мокрым и сухим. При мокром кокс, вышедший из печи, орошают водой в тушильной башне. Это помещение оборудовано системой трубопроводов и распылителей. Такая технология является классической для всех коксохимических заводов. В результате мокрого тушения и появляются клубы густого пара. Если тушение происходит сразу на двух батареях, пара бывает много», - написал Андрей Панов в своем Instagram.

Он отметил, что на территории завода находится независимая лаборатория, которая контролирует выбросы в атмосферу. Превышения допустимых концентраций вредных веществ нет.

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