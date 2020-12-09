Еще пять пациентов с коронавирусом в Кузбассе скончались Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб области.

У мужчины 1957 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. У женщины 1950 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. У женщины 1977 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. У мужчины 1948 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У женщины 1940 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек.

Таким образом, число летальных исходов достигло 412.

Также за сутки коронавирус подтвердился еще у 172 человек, общее число заболевших за все время достигло 22 522. Выздоровели 163 пациента, а всего с весны - 18 945.

Итого медицинскую помощь получают 3165 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 11 770 человек.

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