Оперштаб Кузбасса назвал города с новыми заболевшими и умершими от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативный штаб назвал территории Кузбасса с новыми заболевшими коронавирусом, а также умершими. Сводка опубликована на утро 9 декабря.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 172 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 40, Междуреченск - 37, Кемерово - 35, Анжеро-Судженск - 18, Белово - 16, Юрга - 10, Топкинский муниципальный округ - восемь, Ленинск-Кузнецкий и Гурьевский муниципальный округ - по три, Новокузнецкий район и Яйский муниципальный округ - по одному.

Таким образом, общее число заболевших за все время составило 22 522 человека. Выздоровели 18 945 человек, в том числе 163 за прошедшие сутки. Число летальных случаев достигло 412 после того, как накануне скончались еще пять пациентов.

- Всего в регионе медицинскую помощь получают 3165 пациентов с диагнозом COVID-19, - сообщает штаб. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 770 человек. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

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