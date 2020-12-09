Новокузнецк продолжает лидировать в сводке оперштаба по заболевшим коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Новокузнецк продолжает лидировать в сводке оперштаба по новым заболевшим коронавирусом. За сутки здесь появилось больше всего пациентов.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 172 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 40, Междуреченск - 37, Кемерово - 35, Анжеро-Судженск - 18, Белово - 16, Юрга - 10, Топкинский муниципальный округ - восемь, Ленинск-Кузнецкий и Гурьевский муниципальный округ - по три, Новокузнецкий район и Яйский муниципальный округ - по одному.

Таким образом, общее число заболевших за все время составило 22 522 человека. Выздоровели 18 945 человек, в том числе 163 за прошедшие сутки. На утро 9 декабря число летальных случаев достигло 412 после того, как накануне скончались еще пять пациентов.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 3165 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 770 человек. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.