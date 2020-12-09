Новокузнецк отказался от массовых новогодних гуляний
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Новокузнецк из-за ситуации с коронавирусом отказался от проведения массовых мероприятий. Но елки, а также некоторые развлечения все же будут, сообщили в мэрии.
Сейчас елки с праздничной иллюминацией устанавливаются во всех районах. Также сооружаются горки и снежные городки. При этом каждая территория города подготовила свою концепцию праздника. Например, на Площади общественных мероприятий Центрального района будет залит каток. А в Саду Алюминщиков развернется сказочный лес. Орджоникидзевский район организует формат «дворового общения», а Новоильинский район сделает акцент на молодое поколение – для них здесь будут проводиться спортивные игры, активные мероприятия.
Массовых гуляний в новогоднюю ночь проводить не планируется.
-Тем не менее елки во всех районах будут установлены, люди могут приходить, фотографироваться, поздравлять друг друга. Атмосфера праздника будет создана, – отметил заместитель главы города – руководитель аппарата администрации Павел Камбалин.
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