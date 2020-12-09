Завершился первый этап тушения горящего отвала в Кузбассе. Фото: Администрация Новокузнецкого района

В Кузбассе завершился первый этап тушения горящего угольного отвала. Об этом сообщили власти.

По сообщению администрации Новокузнецкого района, закончен первый этап ликвидации очагов самонагревания горных пород в поселке Апанас. В ходе проведения работ были обустроены водовод, ЛЭП, отстойники для сбора воды и последующего ее использования, водоотводная канава и подъездная дорога. Также специалисты выполнили пробные мероприятия по охлаждению горной породы на блоке № 5.

- Работы показали, что с помощью регулярного орошения тела отвала водой возможно сбить температуру до параметров, при которых можно будет вести разбор горной массы, - сообщили в администрации района.

Сейчас сотрудники МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района» ежедневно отслеживают ситуацию на месте. Росприроднадзор возобновил замеры уровня метана и углекислого газа. Ежедневно эти показания будут фиксироваться и передаваться инспектору-экологу Новокузнецкого района.

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