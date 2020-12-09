10 автомобилей скорой помощи поступило в Кузбасс по программе борьбы с коронавирусом. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбасс по программе борьбы с коронавирусом поступило 10 новых автомобилей скорой помощи. На них было выделено более 20 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ.

- За 2020 год в Кузбасс по разным программам поступил уже 81 новый автомобиль скорой медицинской помощи. В Новокузнецке за это время автопарк скорых был обновлен полностью, в целом планируем за этот год заменить треть автопарка скорых региона. В первую очередь новые автомобили выделяются тем станциям, где износ транспорта уже начал мешать нормальной работе медиков. Обновление крайне актуально, потому что никогда прежде бригадам не приходилось работать в таком напряженном режиме, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новые автомобили приспособлены к работе в климатических условиях Сибири и могут выдержать температуру до -50 градусов. Салон дополнительно утеплен, внутри есть печка и сухой фен для обогрева больного при транспортировке. При этом семь автомобилей - полноприводные, что позволит без труда ездить по бездорожью и снежным заносам. Поэтому было решено отправить их в сельскую местность.

Автомобили скорой помощи поступят в Тисульскую, Тяжинскую, Чебулинскую, Яйскую районные больницы, в Мариинскую городскую больницу, Кузбасский центр охраны здоровья шахтеров в Полысаеве. Кемеровской станции скорой медицинской помощи передали две машины, по одной - Прокопьевской и Тайгинской станциям.